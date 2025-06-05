Эксперт Васильев назвал опасные строительные материалы для жилых помещений

Строительный эксперт Федор Васильев перечислил строительные материалы, которые не следует использовать в жилых домах из-за опасности для здоровья людей. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, пенотекс и аналогичные пленкообразующие составы для дерева создают непроницаемый слой, что приводит к накоплению влаги и появлению плесени. Вместо них специалист рекомендует дышащие пропитки на основе воска или масла.
Обычный гипсокартон не подходит для влажных помещений — он быстро впитывает воду и деформируется. Для кухонь и ванных комнат следует выбирать влагостойкие варианты с гидрофобной обработкой, отметил Васильев.
Дешевый ламинат, особенно китайского производства, часто содержит токсичные меламиновые смолы. Эксперт советует выбирать продукцию классов E0 или E1 либо отдавать предпочтение натуральным деревянным покрытиям.
ПВХ-панели при нагреве выделяют опасный хлорвинил. Более безопасными альтернативами являются МДФ с натуральным шпоном или деревянная вагонка.
Асбест, который до сих пор встречается в старых постройках, представляет особую опасность — его микрочастицы могут вызывать серьезные заболевания. Демонтаж таких материалов должны проводить только специалисты с защитным оборудованием.
Васильев предупредил, что многие строители по привычке продолжают использовать опасные материалы. Он призвал не экономить на безопасности и выбирать современные экологичные решения.
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