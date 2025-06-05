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Японский Nissan подал заявки на товарные знаки в России

Японский автоконцерн ушел с российского рынка в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

Ушедший три года назад с российского рынка японский автоконцерн Nissan Motor подал заявки на товарные знаки в России, сообщает Роспатент.

Компания намерена зарегистрировать товарные знаки Nissan в нескольких вариантах написания и дизайна, а также планирует зарегистрировать другие бренды — Infiniti, Nismo и Datsun.

Уточняется, что регистрация пройдет по классам МКТУ, которые включают в себя транспортные средства, финансовые услуги, строительство.

Ранее стало известно, что швейцарский бренд Rolex зарегистрировал новый товарный знак в России.

2 июня Rolex оформил регистрацию товарного знака Microstella.