Японский Nissan подал заявки на товарные знаки в России

Ушедший три года назад с российского рынка японский автоконцерн Nissan Motor подал заявки на товарные знаки в России, сообщает Роспатент.
Компания намерена зарегистрировать товарные знаки Nissan в нескольких вариантах написания и дизайна, а также планирует зарегистрировать другие бренды — Infiniti, Nismo и Datsun.
Уточняется, что регистрация пройдет по классам МКТУ, которые включают в себя транспортные средства, финансовые услуги, строительство.
Ранее стало известно, что швейцарский бренд Rolex зарегистрировал новый товарный знак в России.
2 июня Rolex оформил регистрацию товарного знака Microstella.