Наиболее сильно подорожавшим с 2014 по 2024 год в России продуктом стало сливочное мало, чья стоимость выросла за 10 лет почти в три раза — с 339 до 927 рублей за килограмм. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.
По словам представителей ведомства, в первой тройке продуктов по динамке роста цен также оказались мороженая рыба, чья стоимость за килограмм увеличилась с 98 до 244 рублей, и яблоки, килограмм которых подорожал с 68 до 160 рублей.
— В два раза к 2014 году выросли цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей, и почти в два раза на курицу — 221 рубль за кило против 117, — передает сообщение Росстата «Парламентская газета».
Служба также сообщила о том, что огурцы и помидоры в России продолжают дешеветь. Так, цены на эти овощи снизились на 4−5 процентов. В то же время морковь подорожала на 4,6 процента, а свекла — на 3 процента.
22 мая президент России Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства России Оксану Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельскохозяйственные продукты.