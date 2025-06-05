Ученые назвали диету, защищающую от рака поджелудочной железы

Исследование Калифорнийского университета в Дэвисе, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что переход с высокожировой диеты на низкожировую может снизить риск развития предраковых состояний поджелудочной железы.
В эксперименте участвовали мыши, разделенные на три группы:
Первая группа получала пищу с высоким содержанием жировВторая — с низкимТретья была переведена с жирного рациона на обезжиренный.
У грызунов, оставшихся на жирной диете, быстрее развивались предраковые изменения и увеличивался вес. В то же время у мышей, перешедших на низкожировое питание, вес нормализовался, а риск патологий снизился. Ученые также отметили улучшения в микробиоме кишечника, экспрессии генов и межклеточной коммуникации.
Авторы подчеркивают, что прямое применение этих результатов к людям требует дополнительных исследований, поскольку изучение ранних стадий рака поджелудочной железы у человека затруднено. Тем не менее они напоминают о важности сбалансированного питания для профилактики заболеваний.
Читайте также: «Ученые назвали диету, защищающую от болезни Альцгеймера».