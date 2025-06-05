Ученые назвали диету, защищающую от рака поджелудочной железы

У грызунов, оставшихся на жирной диете, быстрее развивались предраковые изменения и увеличивался вес. В то же время у мышей, перешедших на низкожировое питание, вес нормализовался, а риск патологий снизился. Ученые также отметили улучшения в микробиоме кишечника, экспрессии генов и межклеточной коммуникации.