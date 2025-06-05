Как снять острую зубную боль до визита к врачу: простые советы стоматолога

Острую зубную боль можно облегчить в домашних условиях, но это лишь временное решение, а не полноценное лечение, сообщила ортодонт Виктория Радько в беседе с Lenta.ru. Она поделилась простыми способами, которые помогают справиться с дискомфортом.
Специалист отметила, что чаще всего острую зубную боль вызывают кариес или пульпит — воспаление зубного нерва. Боль при этом может быть пульсирующей, усиливаться ночью и отдавать в висок, ухо или шею. Для временного облегчения состояния специалист рекомендовала использовать обезболивающие препараты. Также врач призвала избегать холодной и горячей пищи в момент зубной боли. Ещё для облегчения можно использовать полоскания раствором соды и соли.
При этом здоровье зубной эмали напрямую зависит от питания, пояснила стоматолог Алена Копецкая. Она указала, что для сохранения крепости зубов необходимо сократить потребление продуктов, содержащих сахар и кислоту, таких как сладкие напитки, кондитерские изделия и некоторые фрукты.
Копецкая объяснила, что сахар и кислота разрушают эмаль, делая ее более пористой. Пористая эмаль становится уязвимой к воздействию бактерий, что повышает риск заболеваний зубов. Её слова приводят «Известия».