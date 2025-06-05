Как снять острую зубную боль до визита к врачу: простые советы стоматолога

Специалист отметила, что чаще всего острую зубную боль вызывают кариес или пульпит — воспаление зубного нерва. Боль при этом может быть пульсирующей, усиливаться ночью и отдавать в висок, ухо или шею. Для временного облегчения состояния специалист рекомендовала использовать обезболивающие препараты. Также врач призвала избегать холодной и горячей пищи в момент зубной боли. Ещё для облегчения можно использовать полоскания раствором соды и соли.