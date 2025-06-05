Европейскому союзу (ЕС) и США необходимо сохранять единство в качестве «убедительного ответа» президенту России Владимиру Путину. Об этом в четверг, 5 июня, заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.
По словам экс-главы немецкого правительства, страны Запада должны поддерживать друг друга и продолжать оказывать Украине военную помощь даже после окончания военного конфликта. Политик отдельно подчеркнула, что союз ЕС и США должен сохраниться в том виде, в таком он существует сейчас.
— Лучшее решение и самый убедительный ответ Путину — сохранение единства Европы и США, — передает слова Меркель издание Hospodářské noviny.
Депутат Государственной думы Алексей Чепа в этом контексте заявил, что Меркель, которая сегодня комментирует продолжение конфликта на Украине, вызывает чувство стыда.
Тем не менее в словах экс-канцлера порой присутствует и несколько иная риторика. Например, в одном из интервью она призвала не игнорировать интересы России. Она отметила, что обсуждение взглядов Путина на расширение Североатлантического альянса на восток стало менее актуальным, что, по ее мнению, является негативным моментом.