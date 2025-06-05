Меркель заявила, что США и ЕС нужно послать Путину «убедительный ответ»

Тем не менее в словах экс-канцлера порой присутствует и несколько иная риторика. Например, в одном из интервью она призвала не игнорировать интересы России. Она отметила, что обсуждение взглядов Путина на расширение Североатлантического альянса на восток стало менее актуальным, что, по ее мнению, является негативным моментом.