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Названо предварительное число россиян, которые могли заразиться вирусом Коксаки в Турции

Минимум десять туристов из России могли заразиться вирусом Коксаки на отдыхе в Турции в мае и июне.

Минимум десять туристов из России могли заразиться вирусом Коксаки на отдыхе в Турции в мае и июне. По информации телеграм-канала Mash, два случая уже подтверждены специалистами.

Источник пишет, что за это время одна из крупных российских страховых компаний зафиксировала 4200 обращений, из них десять поступили от туристов с подозрением на этот вирус. Два случая, по данным страховой, уже подтверждены, по остальным документы еще не получены.

В Российском союзе туриндустрии, пишет телеграм-канал, сообщили, что год назад за аналогичный период было зафиксировано десять подтвержденных случаев.

Ранее министерство здравоохранения Турции 1 июня опровергло сообщения о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов. Ранее появилась информация, что около 15 россиян, отдыхающих в отеле в Анталье, заболели этой инфекцией.

В свою очередь российский эпидемиолог Геннадий Онищенко посоветовал гражданам РФ отказаться от поездок в Турцию в связи с активным распространением болезни.