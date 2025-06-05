Nissan подал заявки на товарные знаки в России

Японский автоконцерн Nissan Motor, который покинул российский рынок в 2022 году, подал заявки на товарные знаки. Об этом стало известно в четверг, 5 июня, из данных Роспатента.
Компания намерена зарегистрировать товарные знаки Nissan в разных вариантах написания и дизайна, включая логотипы. Это касается и других брендов концерна — Infiniti, Nismo и Datsun.
Регистрация товарных знаков Nissan Motor пройдет по классам Международной классификации товаров и услуг — они включают транспортные средства, строительство, розничную и оптовую торговлю, а также финансовые услуги, передает ТАСС.
22 апреля южнокорейская компания Hyundai, приостановившая свою деятельность на территории России, зарегистрировала в Роспатенте около четырех товарных знаков, оформив их до 2034 года.
26 мая российский филиал южнокорейской компании Yura Corporation возобновил производство комплектующих в Ивангороде Ленинградской области. В текущий момент завод поставляет комплектующие для автомобильного завода АГР в Санкт-Петербурге, где с 2008 по 2022 год производили автомобили Hyundai.