Спиливание рога на 78% снизило частоту нападений браконьеров на носорогов

МОСКВА, 5 июня. /МОСКВА/. Экологи из ЮАР и Великобритании обнаружили в ходе многолетних наблюдений за популяциями носорогов в Национальном парке Крюгера, что практика превентивного удаления рога на 78% снижает частоту нападений и убийств этих редких животных браконьерами. Об этом сообщила пресс-служба британского Оксфордского университета.
«За последние семь лет мы зафиксировали 1 985 случаев нападений браконьеров на носорогов во всех 11 регионах Национального парка Крюгера, где обитает 25% всех африканских носорогов. Проведенный нами анализ показывает, что практика спиливания рога снизила частоту этих нападений на 78%, и при этом на эту процедуру было потрачено 1,2% от всего бюджета, выделяемого на борьбу с браконьерами», — пояснил научный сотрудник Университета Нельсона Манделы (ЮАР) Тим Куйпер, чьи слова приводит пресс-служба Оксфордского университета.
Исследователи пришли к такому выводу при анализе эффективности экспериментальной методики борьбы с браконьерами, в рамках которого сотрудники Национального парка Крюгера периодически отпиливают рог у животных, обитающих на территории данной природоохранной зоны. Подобная процедура, как предположили экологи, должна лишить браконьеров мотивации убивать носорогов, так как самая дорогая часть тела этих животных будет отсутствовать у потенциальных жертв нелегальных охотников.
Всего за семь последних лет экологи обработали подобным образом 2,28 тыс. черных и белых носорогов, обитающих в восьми разных регионах на территории парка Крюгера. Это позволило сравнить эффективность этого подхода с традиционными методами борьбы с браконьерами, такими как аресты, камеры и патрули. Так, правоохранителям удалось задержать 700 нелегальных добытчиков и дельцов, а также выявить свыше 100 сотрудников парка, помогавших браконьерам.
Проведенный исследователями анализ показал, что все традиционные меры не уменьшили частоту нападений браконьеров на носорогов и число убитых ими животных, тогда как отпиливание рогов снизило первый показатель на 78% и почти обнулило второй. Согласно текущим оценкам экологов, риск гибели каждого индивидуального животного в парке Крюгера снизился на 95%, с 13% до 0,6%, в тех регионах этой природоохранной зоны, где начали срезать рога у носорогов.
Как отмечают исследователи, они не исключают того, что браконьеры не перестают охотиться на носорогов, а начинают чаще нападать на другие популяции этих животных, которые обитают за пределами парка. Тем не менее, результаты наблюдений говорят в пользу того, что данная дешевая процедура эффективнее защищает самые уязвимые популяции носорогов от дальнейшего уменьшения, чем более дорогостоящие традиционные подходы для борьбы с браконьерами, подытожили исследователи.
Об африканских носорогах.
Белые и черные носороги представляют собой одних из самых крупных животных Земли, чья численность резко сократилась в последние десятилетия в результате хищнической браконьерской охоты. Сейчас в ЮАР и сопредельных странах обитает около 9 тыс. черных носорогов, тогда как в середине XX века их численность превышала 60 тыс. особей. До недавнего времени браконьеры ежегодно убивали несколько сотен носорогов для добычи их рога, стоимость каждого килограмма массы которого на черном рынке составляет несколько десятков тысяч долларов США.