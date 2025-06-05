Спиливание рога на 78% снизило частоту нападений браконьеров на носорогов

Как отмечают исследователи, они не исключают того, что браконьеры не перестают охотиться на носорогов, а начинают чаще нападать на другие популяции этих животных, которые обитают за пределами парка. Тем не менее, результаты наблюдений говорят в пользу того, что данная дешевая процедура эффективнее защищает самые уязвимые популяции носорогов от дальнейшего уменьшения, чем более дорогостоящие традиционные подходы для борьбы с браконьерами, подытожили исследователи.