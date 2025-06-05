Жара и газировка: почему сладкие напитки опасны для здоровья летом

Употребление сладких газированных напитков в жаркую погоду может нанести вред здоровью, сообщила профессор Университета Росбиотех Марина Мойсеяк в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, такие напитки резко повышают уровень сахара в крови. Холодная газировка притупляет восприятие сладости, из-за чего человек выпивает больше, чем нужно. Это провоцирует дополнительную жажду, скачки энергии и последующую усталость.
Диетолог Карен Делла Корте рассказала о результатах исследования, которое выявило связь между потреблением сахара и риском диабета второго типа. Она отметила, что газированные напитки и соки значительно увеличивают вероятность развития этого заболевания. Об этом пишет «Царьград».
В летний сезон в России возрастает популярность кваса, который поддерживает обмен веществ и благотворно влияет на сердце и пищеварение. Однако Роспотребнадзор предупреждает, что этот напиток противопоказан людям с циррозом печени, гастритом и гипертонией. Рекомендацию ведомства приводит Life.ru.