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Жара и газировка: почему сладкие напитки опасны для здоровья летом

Профессор Мойсеяк: Сладкие напитки в жару опасны для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Употребление сладких газированных напитков в жаркую погоду может нанести вред здоровью, сообщила профессор Университета Росбиотех Марина Мойсеяк в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, такие напитки резко повышают уровень сахара в крови. Холодная газировка притупляет восприятие сладости, из-за чего человек выпивает больше, чем нужно. Это провоцирует дополнительную жажду, скачки энергии и последующую усталость.

Диетолог Карен Делла Корте рассказала о результатах исследования, которое выявило связь между потреблением сахара и риском диабета второго типа. Она отметила, что газированные напитки и соки значительно увеличивают вероятность развития этого заболевания. Об этом пишет «Царьград».

В летний сезон в России возрастает популярность кваса, который поддерживает обмен веществ и благотворно влияет на сердце и пищеварение. Однако Роспотребнадзор предупреждает, что этот напиток противопоказан людям с циррозом печени, гастритом и гипертонией. Рекомендацию ведомства приводит Life.ru.