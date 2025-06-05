Жара и газировка: почему сладкие напитки опасны для здоровья летом

В летний сезон в России возрастает популярность кваса, который поддерживает обмен веществ и благотворно влияет на сердце и пищеварение. Однако Роспотребнадзор предупреждает, что этот напиток противопоказан людям с циррозом печени, гастритом и гипертонией. Рекомендацию ведомства приводит Life.ru.