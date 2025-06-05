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Загадочные светящиеся объекты заметили в небе над Казахстаном и Россией

В небе над Казахстаном очевидцы заметили яркие светящиеся объекты, происхождение которых пока неизвестно.

В небе над Казахстаном очевидцы заметили яркие светящиеся объекты, происхождение которых пока неизвестно. Видео появилось вечером 5 июня в Telegram-каналах.

Сообщения о наблюдении неопознанных объектов поступают также из России и Киргизии. Уточняется, что объект видели в небе над Бишкеком.

Объекты похожи на быстро летящие огненные шары с тянущимся за ними следом.

Эксперты в соцсетях пишут, что в небе над Россией и Казахстаном предположительно замечен сход с орбиты неизвестного космического аппарата.

Ранее сообщалось, что «радиостанция Судного дня» после переговоров России и Украины передала два новых загадочных сообщения.