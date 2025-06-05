Родила двух детей: пропавшую ребенком девушку в Петербурге нашли спустя девять лет

Некоторое время девушка жила у подруги во Всеволожске и почти не выходила из дома. Позже она знакомилась с мужчиной, переехала к нему в Сестрорецк и родила от него двоих детей. Она уверена, что не сделала ничего незаконного, и отказывается восстанавливать отношения с родственниками, следует из публикации.