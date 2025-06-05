Родила двух детей: пропавшую ребенком девушку в Петербурге нашли спустя девять лет

Правоохранителям в Санкт-Петербурге удалось отыскать 24-летнюю девушку, которая девять лет назад пропала из больницы при загадочных обстоятельствах. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
По его данным, зимой 2016 года подростка положили в больницу для плановой операции. Девочка удалила свои страницы в социальных сетях, оставила документы и вещи в медучреждении, после чего ее больше не видели. Мать школьницы обратилась за помощью сотрудников полиции, которые возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Поиски длились долгое время, а общий объем всех бумаг по расследованию составил свыше 84 томов.
Летом 2024 года камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали девушку в Сестрорецке. Правоохранители установили ее адрес проживания, после чего пригласили пропавшую на беседу. Она рассказала, что ушла из больницы девять лет назад по своему желанию из-за ссоры с родителями, которые настаивали на операции.
Некоторое время девушка жила у подруги во Всеволожске и почти не выходила из дома. Позже она знакомилась с мужчиной, переехала к нему в Сестрорецк и родила от него двоих детей. Она уверена, что не сделала ничего незаконного, и отказывается восстанавливать отношения с родственниками, следует из публикации.
Другой случай произошел в ноябре прошлого года, когда к крымским правоохранителям в участок внезапно пришла считавшаяся покойной пенсионерка, которую подозревали в убийстве своих внуков 25 лет назад.