Галустяна впервые увидели на публике после новостей о разводе

В апреле 2025 года Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой Викторией после почти 18 лет брака, уточнив, что расставание произошло еще в прошлом году, но пара не афишировала это событие. Виктория позже отметила в соцсетях, что проходит непростой период, но справляется с поддержкой семьи и детей. Психологи подчеркивали, что для обоих важно сохранить позитивный настрой и уделять внимание детям после расставания.