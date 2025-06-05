В российском городе зафиксировали первые смерти от укусов клещей

Источник уточняет, что всего специалисты выявили 128 случаев с подозрением на энцефалит, у 28 из них диагноз подтвердился. У 16 человек, пишет телеграм-канал, уже поражена нервная система, пятеро находятся в реанимации в тяжелом состоянии.