В Смоленской области прошло празднование 900-летия основания Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря

В юбилейных мероприятиях также приняли участие Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, полномочный представитель президента России в Конституционном суде РФ Дмитрий Мезенцев, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич и другие официальные лица.
Вот уже девять веков Полоцкий Спасо-Ефросиниевский монастырь — один из древнейших духовных центров наших земель — хранит и оберегает мудрость предков и негасимый свет Православия. Это ярко свидетельствует о том, что, проходя через многочисленные испытания, мы сохранили главное — братскую близость наших народов. Ведь мы связаны общими узами веры, исторической памятью, прошлым и настоящим, — рассказал в своём Телеграм- канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Здесь, на Полоцкой земле, как и в Смоленске, Москве, Новгороде, зарождался единый культурный код, формировалось наше общее духовное пространство. Смоляне дорожат тем, что наш край всегда был и остается близким и родным для братьев-белорусов, причём не только по духу, но и по делам. Сегодня Смоленщина — площадка для реализации значимых просветительских, гуманитарных, социальных проектов Союзного государства, совместных акций, форумов и фестивалей, — отметил глава региона.