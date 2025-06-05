В Смоленской области прошло празднование 900-летия основания Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря

Здесь, на Полоцкой земле, как и в Смоленске, Москве, Новгороде, зарождался единый культурный код, формировалось наше общее духовное пространство. Смоляне дорожат тем, что наш край всегда был и остается близким и родным для братьев-белорусов, причём не только по духу, но и по делам. Сегодня Смоленщина — площадка для реализации значимых просветительских, гуманитарных, социальных проектов Союзного государства, совместных акций, форумов и фестивалей, — отметил глава региона.