Латвийские спецслужбы могут наказать депутата Сейма Алексея Росликова за его резкую критику декларации, осуждающей «режим русификации» советского времени и направленной на устранение её языковых последствий. Об этом сообщил профессор Николай Межевич в беседе с aif.ru.
Также поводом для наказания стало использование им русского языка во время выступления в парламенте и вызывающее поведение. Он отметил, что Росликову грозит «показательная расправа», которую спецслужбы Латвии часто применяли в подобных случаях.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал позицию латвийского депутата. Он отметил, что Росликов доходчиво объяснил русофобам их неправоту, выступив на русском языке. Слова политика приводит 360.ru.
«Царьград» напомнил, что Алексей Росликов, представляющий интересы русскоязычного населения Латвии, открыто выступил против притеснения русских. Во время своего выступления в Сейме он неожиданно перешёл на русский язык, заявив, что власти не смогут подавить русскоязычных жителей, так как их большинство. Он также выступил против включения в повестку дня декларации об устранении языковых последствий «русификации».