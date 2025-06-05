«Царьград» напомнил, что Алексей Росликов, представляющий интересы русскоязычного населения Латвии, открыто выступил против притеснения русских. Во время своего выступления в Сейме он неожиданно перешёл на русский язык, заявив, что власти не смогут подавить русскоязычных жителей, так как их большинство. Он также выступил против включения в повестку дня декларации об устранении языковых последствий «русификации».