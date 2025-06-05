Стало известно имя второго ребенка Надежды Оболенцевой и Евгения Швидлера

Недавно в Сети появились слухи о том, что бизнесвумен Надежда Оболенцева стала родила второго ребенка от миллиардера Евгения Швидлера. Пара назвала сына Марком. Эта информация вскоре подтвердилась, когда светская львица в социальных сетях опубликовала фото с новорожденным, на пледе которого было вышито имя Марк.
— Все началось с тебя, — подписала фотографию Оболенцева.
О том, что Оболенцева выходит замуж за Евгения Швидлера сообщалось еще в в начале года, хотя публика считала, что он несвободен. Однако позже стало известно, что миллиардер развелся с супругой Зарой семь лет назад.
Это четвертый брак светской львицы. Ранее она была замужем за бизнесменом Денисом Михайловым, предпринимателем Айратом Исхаковым и режиссером Резо Гигинеишвили. Причины расставания Оболенцевой с последним остаются неизвестными, и она открыто признавалась, что после разрыва не поддерживает общения ни с ним, ни с другими бывшими супругами.
В тоже время певица Светлана Светикова стала мамой в третий раз. В среду, 28 мая, она родила мужу Алексею Полищуку дочь. Новостью она также поделилась на своей странице в социальных сетях.