Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата мира, который состоится в 2026 году.
В предпоследнем матче группы А отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) в Абу-Даби сборная Узбекистана сыграла с командой ОАЭ со счетом 0:0. В результате узбекские футболисты набрали в девяти матчах 18 очков и гарантировали себе как минимум второе место в группе.
Сборная ОАЭ, которая идет третьей и набрала 14 баллов, может выйти на чемпионат мира через следующий этап отборочного турнира. В финальную часть из этой группы вышла сборная Ирана, набравшая 20 очков.
Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.