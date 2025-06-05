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Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира по футболу

Узбекские футболисты набрали в девяти матчах 18 очков.

Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата мира, который состоится в 2026 году.

В предпоследнем матче группы А отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) в Абу-Даби сборная Узбекистана сыграла с командой ОАЭ со счетом 0:0. В результате узбекские футболисты набрали в девяти матчах 18 очков и гарантировали себе как минимум второе место в группе.

Сборная ОАЭ, которая идет третьей и набрала 14 баллов, может выйти на чемпионат мира через следующий этап отборочного турнира. В финальную часть из этой группы вышла сборная Ирана, набравшая 20 очков.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.