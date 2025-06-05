В Сибири зарегистрированы первые в этом году случаи смерти от укусов клещей

По информации SHOT, один человек умер от энцефалита, а другой — от клещевого риккетсиоза. Кроме того, у 28 человек диагностирован клещевой энцефалит, причем у более чем половины из них (16 человек) заболевание осложнилось поражением нервной системы. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжёлое, они находятся в реанимационном отделении.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова отмечает значительный рост числа пациентов с подозрением на энцефалит и тяжёлым течением инфекционных заболеваний в текущем году.
Ранее сообщалось, что жительницу Петрозаводска укусил клещ, заражённый сразу тремя инфекциями. Инцидент произошёл, когда женщина посещала местный Ботанический сад. Сотрудники заверяли, что территория была обработана от клещей. Однако на выходе она обнаружила на теле насекомое.