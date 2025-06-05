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Посол Келин: Россия ждет реакции Британии на удары Украины по аэродромам

Келин отметил, что Украина не смогла бы атаковать российские аэродромы без участия США или Британии.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент Москва продолжает ожидать реакции Лондона на атаку Украины на российские аэродромы. Ибо подобные операции не могли бы пройти без участия Британии или США. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Дипломат напомнил, что накануне президент России Владимир Путин говорил с американским коллегой Дональдом Трампом. И в ходе разговора обсуждалась, в том числе, атака Украины на аэродромы РФ.

«Потому что такого рода атаки, конечно же, предполагают использование высоких технологий, так называемых геокосмических данных, которые есть только у Лондона и Вашингтона», — сказал Келин в беседе со Sky News.

Он также добавил, что Трамп уже заявил о якобы непричастности США к операции Украины. Однако Лондон до сих пор не выдал никакой реакции. Поэтому Россия продолжает ее ожидать.

«Мы прекрасно знаем, насколько сильно Лондон вовлечен (в конфликт на Украине — Прим.ред.), насколько глубоко британские силы вовлечены в работу с Украиной по наведению атак на Крымский мост, а также по другим вопросам», — подытожил Келин.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Россия готовится дать решительный ответ на атаку Украины на аэродромы. С соответствующим заявлением выступил глава РФ Владимир Путин во время их разговора. Несколько позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что подобное действительно имело место быть.