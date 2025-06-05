Посол Келин: Россия ждет реакции Британии на удары Украины по аэродромам

В свою очередь, президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Россия готовится дать решительный ответ на атаку Украины на аэродромы. С соответствующим заявлением выступил глава РФ Владимир Путин во время их разговора. Несколько позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что подобное действительно имело место быть.