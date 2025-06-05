Украинский студент отправился в зону СВО, чтобы отомстить за отца

— Раньше он уже попадал в украинские СМИ, где его показывали как сепаратиста за то, что он выставлял у себя в соцсетях посты против Майдана. Если бы узнали, что в итоге ушел в ополчение, то, думаю, нам с мамой было бы худо, — рассказал боец.