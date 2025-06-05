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В МО Казахстана объяснили появление неопознанных ярких объектов в небе

Вечером 5 июня в небе над Казахстаном заметили светящиеся объекты.

Источник: Аргументы и факты

Очевидцы сняли на видео в небе над Казахстаном светящиеся яркие объекты неизвестного происхождения. Кадры с ними пользователи начали публиковать в соцсетях вечером 5 июня.

Объекты напоминают огненные шары, за которыми тянется след.

Позже в Telegram-канале Министерства обороны Казахстана сообщили, что угроз для населения нет.

«Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности», — уточняется в публикации ведомства.

Военные призвали граждан не распространять фейки и сохранять спокойствие. Компетентные органы уже начали изучать наблюдаемое явление.

Ранее сообщалось, что в Британии над аэропортом Манчестера заметили НЛО.