В МО Казахстана объяснили появление неопознанных ярких объектов в небе

Очевидцы сняли на видео в небе над Казахстаном светящиеся яркие объекты неизвестного происхождения. Кадры с ними пользователи начали публиковать в соцсетях вечером 5 июня.
Объекты напоминают огненные шары, за которыми тянется след.
Позже в Telegram-канале Министерства обороны Казахстана сообщили, что угроз для населения нет.
«Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности», — уточняется в публикации ведомства.
Военные призвали граждан не распространять фейки и сохранять спокойствие. Компетентные органы уже начали изучать наблюдаемое явление.
Ранее сообщалось, что в Британии над аэропортом Манчестера заметили НЛО.