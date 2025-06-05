Политолог Блохин: США и Китай вынуждены поддерживать связь из-за экономики

По мнению эксперта, Вашингтон и Пекин рассматривают друг друга как противников. В США сформировался двухпартийный консенсус, направленный не только против России, но и против Китая. В стратегических документах США Китай обозначен как ключевая угроза. Однако, как подчеркнул Блохин, страны связывает тесная экономическая зависимость, что вынуждает их вести диалог.