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Политолог Блохин: США и Китай вынуждены поддерживать связь из-за экономики

Политолог заявил, что Вашингтон и Пекин рассматривают друг друга как противников.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить торговые отношения между странами. Как отметил политолог Константин Блохин в беседе с NEWS.ru, Соединенные Штаты и Китай вынуждены поддерживать контакты для сохранения стабильности мировой экономики, несмотря на взаимное недоверие.

По мнению эксперта, Вашингтон и Пекин рассматривают друг друга как противников. В США сформировался двухпартийный консенсус, направленный не только против России, но и против Китая. В стратегических документах США Китай обозначен как ключевая угроза. Однако, как подчеркнул Блохин, страны связывает тесная экономическая зависимость, что вынуждает их вести диалог.

Политолог также указал, что США и Китай стремятся снизить эту зависимость, но процесс требует времени и не может быть ускорен. В ходе беседы лидеры, вероятно, затронули тему торговых тарифов, добавил он.

Сам Трамп подтвердил, что разговор был посвящен исключительно вопросам торговли. Глава Белого дома уточнил, что разговор длился около полутора часов и завершился весьма позитивным заключением для обеих стран.