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Стала куколкой: преобразившуюся Цымбалюк-Романовскую заметили в караоке после родов

В конце марта Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой.

В конце марта Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой. И уже стала постепенно возвращаться к светской жизни. Сегодня киевская пианистка пришла на день рождения светской львицы и певицы Алены Кравец, которое она отмечает в известном столичном караоке-клубе.

Экс-супруга Армена Джигарханяна после родов уже пришла в форму. Все присутствующие отметили, что она заметно преобразилась.

— Виталина, ты просто куколка, — осыпали ее комплиментами присутствующие.

Действительно, кажется, такой стройной она не была и до того, как стала мамой.

В этот вечер Виталина не скупилась на комплименты в адрес Кравец.

— Я очень хорошо отношусь к Алене, она — прекрасный человек, — заявила Виталина. — Поэтому я пришла ее поздравить.

Правда, задерживаться на празднике Виталина не стала: вручив подарок, она поспешила к дочке. Цымбалюк-Романовская призналась, что воспитывает дочь сама.

— У меня нет няни, — пояснила Виталина.

Помимо Цымбалюк-Романовской, поздравить Кравец с днем рождения пришли Анастасия Волочкова, Наталья Штурм, Елена Старостина и другие.

Надо отметить, что свою беременность Виталина всячески скрывала. О том, что она ждет ребенка, знали всего несколько человек. К слову, до сих пор точно неизвестно, кто является отцом малышки. Сама Виталина на эту тему не распространяется.