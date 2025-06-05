Стала куколкой: преобразившуюся Цымбалюк-Романовскую заметили в караоке после родов

В конце марта Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой. И уже стала постепенно возвращаться к светской жизни. Сегодня киевская пианистка пришла на день рождения светской львицы и певицы Алены Кравец, которое она отмечает в известном столичном караоке-клубе.
Экс-супруга Армена Джигарханяна после родов уже пришла в форму. Все присутствующие отметили, что она заметно преобразилась.
— Виталина, ты просто куколка, — осыпали ее комплиментами присутствующие.
Действительно, кажется, такой стройной она не была и до того, как стала мамой.
В этот вечер Виталина не скупилась на комплименты в адрес Кравец.
— Я очень хорошо отношусь к Алене, она — прекрасный человек, — заявила Виталина. — Поэтому я пришла ее поздравить.
Правда, задерживаться на празднике Виталина не стала: вручив подарок, она поспешила к дочке. Цымбалюк-Романовская призналась, что воспитывает дочь сама.
— У меня нет няни, — пояснила Виталина.
Помимо Цымбалюк-Романовской, поздравить Кравец с днем рождения пришли Анастасия Волочкова, Наталья Штурм, Елена Старостина и другие.
Надо отметить, что свою беременность Виталина всячески скрывала. О том, что она ждет ребенка, знали всего несколько человек. К слову, до сих пор точно неизвестно, кто является отцом малышки. Сама Виталина на эту тему не распространяется.