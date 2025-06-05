Поездка Мерца в США превратилась в сюр: канцлер стал зрителем на шоу Трампа в Овальном кабинете

Ну, а Мерцу оставалось лишь наблюдать, как у Трампа жизнь бьет ключом. Под конец он скромно вручил главе США странный подарок в виде свидетельства о рождении его деда, и все закончилось. Впрочем, поводов отчаиваться у канцлера быть не должно. Вечером его ждет розовая комната, в которую «щедро» заселил Трамп. Там даже есть балдахин для принцесс.