Поездка Мерца в США превратилась в сюр: канцлер стал зрителем на шоу Трампа в Овальном кабинете

Канцлер Германии Фридрих Мерц внезапно стал молчаливым гостем на шоу президента США Дональда Трампа. Во время переговоров в Овальном кабинете немецкому политику задали всего один вопрос за 45 минут. Соответствующая информация следует из трансляции встречи на сайте Белого дома.
Как известно, с официальным визитом в США Мерц приехал в четверг, 5 июня. Причем планы у него были серьезные. Планировалось обсуждать и Украину, и Россию, и санкции, и множество других вопросов. Вот только непосредственно во время переговоров в Белом доме все, кажется, пошло не по плану.
Тогда состоялась официальная пресс-конференция для журналистов. Вот только Мерц на ней оказался никому не интересен. Поэтому за 45 минут мероприятия ему задали всего один вопрос. Все остальное время немецкому политику пришлось слушать монолог американского лидера. Тот, впрочем, себя не ограничивал.
Трамп успел поговорить обо всем. Затронул тему конфликта на Украине, заявил о недовольстве его эскалацией, увильнул от вопроса о санкциях против России и успел выдать обещание Мерцу. Досталось даже американскому предпринимателю Илону Маску. Американский лидер устроил настоящую драму вокруг их отношений, говоря о разочаровании экс-соратником.
Ну, а Мерцу оставалось лишь наблюдать, как у Трампа жизнь бьет ключом. Под конец он скромно вручил главе США странный подарок в виде свидетельства о рождении его деда, и все закончилось. Впрочем, поводов отчаиваться у канцлера быть не должно. Вечером его ждет розовая комната, в которую «щедро» заселил Трамп. Там даже есть балдахин для принцесс.