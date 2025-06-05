Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении его дедушки

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 5 июня, во время официальной поездки в Вашингтон вручил президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его дедушки Фредерика Трампа, который появился на свет в Баварии в 1869 году.
Глава немецкого правительства подарил американскому лидеру документ в золотой раме. Свидетельство состоит из двух частей, одна из которых является оригиналом на немецком языке, а вторая — копией с переводом на английский. Подготовкой этого подарка от Мерца для Трампа занималось Министерство иностранных дел Германии. Канцлер пошутил, что хотел бы оставить себе этот уникальный документ.
— Это будет моим подарком американскому президенту Дональду Трампу, — написал глава немецкого кабмина на своей странице в социальной сети X.
Другой необычный подарок, самолет Boeing 747−8 от Катара, американский президент счел слишком большим. Трамп отметил, что судно находится в США и «проходит переоборудование по военным стандартам».
Президент Аргентины Хавьер Милей встретил министра здравоохранения США Роберта Кеннеди — младшего с золотой бензопилой. Инструмент стал символом плана Милея «по ужесточению контроля за расходами коррумпированных политиков».