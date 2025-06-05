Мерц вручил Трампу свидетельство о рождении его дедушки

Глава немецкого правительства подарил американскому лидеру документ в золотой раме. Свидетельство состоит из двух частей, одна из которых является оригиналом на немецком языке, а вторая — копией с переводом на английский. Подготовкой этого подарка от Мерца для Трампа занималось Министерство иностранных дел Германии. Канцлер пошутил, что хотел бы оставить себе этот уникальный документ.