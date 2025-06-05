Неудача на ЕГЭ: как помочь подростку поверить в себя

Самооценка подростков формируется под влиянием школьных лет, считает коуч Александра Прицкер. По ее словам, корни неуверенности часто кроются в детском опыте, связанном с критикой, обесцениванием или отсутствием поддержки. Этим специалист поделилась в беседе с сайтом mk.ru.
Прицкер отметила, что особенно остро эта проблема проявляется во время ЕГЭ. Школьная система, культура сравнения и конкуренция усиливают давление на подростков. Эксперт поясняет, что в случае неудачи на экзамене один человек воспримет это как временную трудность и попробует снова, а другой начнет себя винить, считая, что он ни на что не способен. Это зависит от внутреннего диалога, который формируется годами.
Коуч добавила, что главная задача родителей в этот непростой период — не только обдумать возможность учёбы на платной основе, но и позаботиться о психологическом комфорте своего ребенка.
По словам специалиста, большую роль играют и социальные сети, где царит культ успеха. Родители нередко ждут от детей выдающихся результатов, требуя поступления в престижный вуз. Если подросток не оправдывает ожиданий, он может почувствовать себя неудачником. По мнению Прицкер, в 17−18 лет молодые люди сталкиваются с грузом чужих ожиданий, что мешает им поверить в свои силы.
Ранее стало известно, что в период с 23 мая по 4 июня с ЕГЭ в России были удалены почти 500 учеников. При этом в Рособрнадзоре уточнили, что большинство из них были пойманы на серьезных нарушениях.