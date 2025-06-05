Неудача на ЕГЭ: как помочь подростку поверить в себя

Прицкер отметила, что особенно остро эта проблема проявляется во время ЕГЭ. Школьная система, культура сравнения и конкуренция усиливают давление на подростков. Эксперт поясняет, что в случае неудачи на экзамене один человек воспримет это как временную трудность и попробует снова, а другой начнет себя винить, считая, что он ни на что не способен. Это зависит от внутреннего диалога, который формируется годами.