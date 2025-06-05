Украинский боксер Ломаченко объявил о завершении карьеры на русском языке

Экс-чемпион мира по боксу в различных категориях украинец Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры, разместив видеозапись на русском языке на своей странице в соцсети.
«В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал», — сказал он.
Ломаченко заявил, что к концу карьеры осознал, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить.
«Желаю горячо любить бокс и относиться к нему с уважением, потому что парни, которые выходят на ринг, рискуют своим здоровьем ради своих семей. Мир всем», — сказал 37-летний боксер.
Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов, двукратным чемпионом мира 2009 и 2011 годов, чемпионом Европы 2008 года, чемпионом мира среди юниоров 2006 года, чемпионом Европы среди кадетов 2004 года, а также многократным чемпионом Украины. Боксер владел чемпионскими титулами по версии WBO, WBA Super, WBC, IBO и IBF.
Последний бой Ломаченко провел 12 мая 2024 года, одержав победу над австралийцем Джорджем Камбососом.
Ранее Ломаченко раскритиковали за совместную фотографию с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым из России на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе в март 2024 года.