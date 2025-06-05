Украинский боксер Ломаченко объявил о завершении карьеры на русском языке

Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов, двукратным чемпионом мира 2009 и 2011 годов, чемпионом Европы 2008 года, чемпионом мира среди юниоров 2006 года, чемпионом Европы среди кадетов 2004 года, а также многократным чемпионом Украины. Боксер владел чемпионскими титулами по версии WBO, WBA Super, WBC, IBO и IBF.