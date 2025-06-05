Индийский культурный центр объявил конкурс детских рисунков

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Общероссийский конкурс детских рисунков на тему индийского праздника Маха Кумбх Мела объявлен в РФ, его результаты будут подведены в августе в Москве на фестивале INDIA DAY, сообщили организаторы конкурса.
Конкурс организует индийский культурно-национальный центр «Сита». Фестиваль INDIA DAY состоится в ландшафтном парке «Остров Мечты» в Москве.
«Тема: “Маха Кумбх Мела — Индийский фестиваль, представленный в сердце России глазами наших юных художников”, — сообщили организаторы фестиваля.
Уточняется, что конкурс проводится с 1 июня по 15 июля 2025 года. Победители будут определены в каждой из трех возрастных категорий: 1−4 школьные классы, 5−7 классы и 8−11 классы. Работы должны быть представлены на листах формата A4. Заявки подаются через портал.
Организаторы отметили, что за первое место вручат планшет или «умные» часы, за второе — набор для рисования и творчества, за третье — школьный рюкзак.
«Все работы будут представлены на фестивале INDIA DAY, Москва (14−17 августа)», — подчеркнули организаторы.
Праздник Кумбх Мела («праздник кувшина») проводится в Индии раз в 12 лет и подразумевает массовое паломничество индуистов к святым местам. Маха Кумбх Мела («Большой Кумбх Мела») проводится раз в 144 года, он состоялся в январе и феврале 2025 года. В нем приняло участие около 600 миллионов человек.