Индийский культурный центр объявил конкурс детских рисунков

Праздник Кумбх Мела («праздник кувшина») проводится в Индии раз в 12 лет и подразумевает массовое паломничество индуистов к святым местам. Маха Кумбх Мела («Большой Кумбх Мела») проводится раз в 144 года, он состоялся в январе и феврале 2025 года. В нем приняло участие около 600 миллионов человек.