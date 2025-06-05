Эксперты рассказали, почему в России стали открывать все меньше аптек

Впервые за последние годы в начале 2025 года эксперты зафиксировали замедление роста числа аптек в России. Это объясняется существенным ужесточением налогового законодательства и учащением количества проверок. Об этом эксперты рассказали в ходе конференции фармотрасли «Золотой ключ», которая прошла в Воронеже.
Как говорит директор отдела стратегических исследований аналитического агентства DSM Group Юлия Нечаева, ещё с августе в России было 82,5 тысячи аптек, сейчас же их на 800 меньше (81352). Со второго полугодия 2025 года темпы открытия новых точек существенно замедлились.
При этом на рынке доминируют крупные аптечные сети — сегодня 70% оборота делается 20 сетевыми компаниями, а к концу года их доля, по прогнозам, вырастет до 74%.
Как считает директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, сегодня главная проблема отрасли — закрытие и продажа аптек: «Это стало итогом ужесточения налогового законодательствам и учащения проверок. Сегодня аптеки проверяют более 10 ведомств — надзорных, налоговых, регуляторных… Чаще всего проверяют правила отпуска препаратов предметно-количественного учета. Даже при выявлении одного нарушения аптеке грозит серьезный штраф, а два таких случая в год — основание для лишения предприятия лицензии».
По данным СРО «Ассоциация независимых аптек», самые распространенные нарушения, которые выявляют сегодня в аптеках — неправильная работа с рецептурными лекарственными препаратами (каждое четвертое из выявленных нарушений), а именно — отпуск рецептурных средств без рецепта, отпуск лекарств по документам, оформленным с ошибками, и нарушения предметно-количественного учета.
Рост аптечного рынка в рубленом эквиваленте также замедлился: как сообщила Юлия Нечаева, за 4 месяца этого года он составил лишь 9,5%, что вдове ниже прошлогодних темпов (20%).
Продажи лекарственных препаратов, если считать в упаковках, в первом квартале 2025 года снизились на 4,5%. Причина — не только в теплой зиме, что привело к мягкому сезону ОРВИ. Потребители все чаще экономят на лекарствах, в том числе, путем приобретения более обьемной упаковки (так дешевле). Цены же на лекарства продолжают расти — на середину мая препараты, не входящие в список жизненно-важных и необходимых, подорожали в среднем уже на 4%. На первое место в продажах сегодня вышли лекарства стоимостью свыше 1000 рублей (они составляют 37% оборота аптек). До сих пор лидером был сегмент 100−500 рублей. На втором месте — сегмент 500−1000 рублей.
С большим удивлением эксперты наблюдают, как препараты новой группы для лечения сахарного диабета и ожирения стремительно вырвались в лидеры продаж в российских аптеках. Так, препарат с действующим веществом семаглутид, на который в России получена принудительная лицензия (то есть, наши компании получили право производить его до окончания срока патентной защиты) ещё в прошлом году не входил даже в топ-200. В этом году он буквально взорвал рейтинг — от первого места в рейтинге продаж его отделяют считанные доли процента.