Эксперты рассказали, почему в России стали открывать все меньше аптек

Продажи лекарственных препаратов, если считать в упаковках, в первом квартале 2025 года снизились на 4,5%. Причина — не только в теплой зиме, что привело к мягкому сезону ОРВИ. Потребители все чаще экономят на лекарствах, в том числе, путем приобретения более обьемной упаковки (так дешевле). Цены же на лекарства продолжают расти — на середину мая препараты, не входящие в список жизненно-важных и необходимых, подорожали в среднем уже на 4%. На первое место в продажах сегодня вышли лекарства стоимостью свыше 1000 рублей (они составляют 37% оборота аптек). До сих пор лидером был сегмент 100−500 рублей. На втором месте — сегмент 500−1000 рублей.