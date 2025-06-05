Лугина: «Мельница моды» способствует открытию новых потенциальных кадров для легкой промышленности

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мельница моды» способствует открытию новых потенциальных кадров для отрасли легкой промышленности. Таким мнением со зрителями поделилась председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина после объявления победителей XXXIV Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды», передает корреспондент БЕЛТА.
Названы победители республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды — 2025».
Мадонна Савицкого, поэма «Гражина» и зимний лес. Чем вдохновлялись финалисты «Мельницы моды-2025».
«Это действительно уникальный проект, к которому каждый год присоединяются новые люди. Не просто зрители, а участники. Проект способствует открытию новых потенциальных кадров для отрасли легкой промышленности, раскрытию дизайнерских талантов, творческих идей, начинаний и переживаний нашей молодежи. При чем молодежи, которая хочет внести в нашу среду и промышленность моду, стиль, красоту, пропорции, конструктивные элементы. Это на самом деле здорово и дорогого стоит», — сказала Татьяна Лугина.
По ее словам, на пространстве СНГ легкая промышленность Беларуси известна как одна из самых развитых с точки зрения чувства стиля, дизайна и моды.
«Мне кажется, у нас в последние годы как никогда развивается молодая среда дизайнеров, которые смело решают для себя развивать этот бизнес, открывают небольшие мастерские и ателье. У населения становится популярным и востребованным индивидуальный пошив», — добавила Татьяна Лугина.
Она также подчеркнула, что такие конкурсы позволяют производителям и в целом людям, которые отвечают за легкую промышленность Беларуси, тонко чувствовать, что за кадры растут в колледжах, какие тренды задает молодежь и куда вообще двигается модная и креативная индустрия не только в нашей стране, но и в принципе во всем мире.
Председатель концерна «Беллегпром» поблагодарила Министерство образования, которое отвечает за подготовку кадров для всего промышленного комплекса, в том числе легкой промышленности, а также поздравила всех участников фестиваля-конкурса.
«Буду прикладывать максимальные усилия, чтобы наша массовая промышленность максимально могла заметить и использовать этот потенциал индивидуального дизайна, вкуса и стиля в своих коллекциях, разработках и производственных матрицах», — подытожила Татьяна Лугина. -0-
Фото Яна Горбанюка.