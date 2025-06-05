Лугина: «Мельница моды» способствует открытию новых потенциальных кадров для легкой промышленности

Она также подчеркнула, что такие конкурсы позволяют производителям и в целом людям, которые отвечают за легкую промышленность Беларуси, тонко чувствовать, что за кадры растут в колледжах, какие тренды задает молодежь и куда вообще двигается модная и креативная индустрия не только в нашей стране, но и в принципе во всем мире.