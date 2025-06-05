Команды силовых ведомств страны соревнуются в Гродно в служебном многоборье

В течение двух дней спортсмены состязаются в различных дисциплинах. Сегодня прошли первые два этапа республиканского чемпионата БФСО «Динамо» по служебному многоборью. Участники соревнований продемонстрировали свои навыки в стрельбе из пистолета Макарова и в плавании на дистанции 100 метров. Завтра спортсменам предстоит финальное испытание — забег на 1500 метров. Именно результаты этого этапа определят, кто станет победителем и призерами турнира. Завтра же победителям и призерам как в личном, так и в командном зачете вручат заслуженные награды. -0-