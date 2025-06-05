Пес по кличке Малыш сбежал из переноски в аэропорту Пулково

В связи с инцидентом пассажирам напомнили о правилах перевозки животных в самолетах. Контейнер для питомца должен быть прочным и надежно закрытым. Важно убедиться, что размеры соответствуют требованиям авиакомпании: животное должно свободно лежать, вставать и поворачиваться. Переноска должна иметь вентиляционные решетки для свежего воздуха и быть влагонепроницаемой с впитывающей подстилкой на дне. Питомец не должен иметь возможность высунуть морду или лапы наружу.