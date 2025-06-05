Пес по кличке Малыш сбежал из переноски в аэропорту Пулково

Пес породы джек-рассел-терьер по имени Малыш сумел открыть свою переноску и сбежать из нее в аэропорту «Пулково» во время разгрузки багажа. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в пресс-службе авиагавани.
— Сегодня в аэропорту Пулково произошел неприятный случай: во время разгрузки багажа одна из собак смогла открыть переноску и убежала. Мы вместе с хозяевами ищем животное. Это очаровательный джек-рассел-терьер по кличке Малыш, — говорится в Telegram-канале аэропорта в сообщении с прикрепленными контактами для помощи в поисках.
В связи с инцидентом пассажирам напомнили о правилах перевозки животных в самолетах. Контейнер для питомца должен быть прочным и надежно закрытым. Важно убедиться, что размеры соответствуют требованиям авиакомпании: животное должно свободно лежать, вставать и поворачиваться. Переноска должна иметь вентиляционные решетки для свежего воздуха и быть влагонепроницаемой с впитывающей подстилкой на дне. Питомец не должен иметь возможность высунуть морду или лапы наружу.
Бывает, что владельцы оставляют своих животных в транспорте намеренно. Так, в январе в поезде 6215 Сергиев Посад — Москва была замечена чихуа-хуа, которую с пеленками и кормом оставили в головном вагоне поезда.
До этого хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковский после того, как ту не допустили к вылету.