Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от окрошки

Употребление окрошки может представлять опасность для людей с некоторыми заболеваниями, сообщила врач-терапевт и диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем».
По ее словам, при язве желудка блюдо раздражает слизистую оболочку и усиливает газообразование. Пациентам с сахарным диабетом также стоит избегать окрошки из-за высокого содержания углеводов. В таких случаях лучше исключить картофель и заменить сладкий квас кефиром.
Специалист отметила, что людям с синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом или заболеваниями щитовидной железы окрошку тоже лучше не употреблять. Врач пояснила, что редис и лук, входящие в состав супа, содержат эфирные масла и органические кислоты, которые раздражают желудочно-кишечный тракт.
Также овощи в окрошке богаты клетчаткой, что может спровоцировать вздутие живота и метеоризм, добавила специалист. Холодная температура блюда также снижает выработку желудочного сока, из-за чего пища хуже переваривается и может вызывать брожение в кишечнике.
Летний холодный суп на квасе или кефире популярен в жаркую погоду, но подходит не всем. Как рассказал гастроэнтеролог Владимир Неронов, людям с проблемами желудка или поджелудочной железы стоит воздержаться от этого блюда.