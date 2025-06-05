Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от окрошки

Специалист отметила, что людям с синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом или заболеваниями щитовидной железы окрошку тоже лучше не употреблять. Врач пояснила, что редис и лук, входящие в состав супа, содержат эфирные масла и органические кислоты, которые раздражают желудочно-кишечный тракт.