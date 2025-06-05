Регулярное наблюдение на 160 объектах. Как в Беларуси мониторят загрязнение воды

Для оценки состояния водных экосистем и трансграничного переноса водных объектов в Республике Беларусь развита система Национального мониторинга окружающей среды на 297 пунктах наблюдений. «Регулярное наблюдение осуществляется на 160 водных объектах, из них 86 водотоков (реки) и 74 водоема. Осуществляют эти наблюдения 18 лабораторий, входящих в структуру центра по всей республике. Один раз в год контролируются такие показатели, как ртуть и мышьяк. Основные, ежемесячные — биогенные вещества, тяжелые металлы», — рассказала Светлана Костян.