Регулярное наблюдение на 160 объектах. Как в Беларуси мониторят загрязнение воды

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Светлана Костян рассказала в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, как в Беларуси мониторят загрязнение воды.
В сточной и поверхностной воде контролируются биогенные вещества — нитраты, нитриты, фосфор общий, а также проводится мониторинг химического и геологического потребления кислорода, которые показывают, насколько загрязнен водный объект. «По воде наиболее распространенные загрязняющие вещества как раз биогенные — азотная группа, фосфорная группа природного и техногенного характера», — пояснила она.
Центр аналитического контроля проводит независимые измерения в компонентах окружающей среды — сточной, поверхностной, питьевой воде, выбросах от стационарных источников предприятий (дымовых трубах), почвогрунтах, донных отложениях.
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Для оценки состояния водных экосистем и трансграничного переноса водных объектов в Республике Беларусь развита система Национального мониторинга окружающей среды на 297 пунктах наблюдений. «Регулярное наблюдение осуществляется на 160 водных объектах, из них 86 водотоков (реки) и 74 водоема. Осуществляют эти наблюдения 18 лабораторий, входящих в структуру центра по всей республике. Один раз в год контролируются такие показатели, как ртуть и мышьяк. Основные, ежемесячные — биогенные вещества, тяжелые металлы», — рассказала Светлана Костян.
Эти данные аккумулируются и передаются в дальнейшем в Белгидромет для анализа.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-