Найден способ очищать воду от тяжелых металлов с помощью кофейной гущи

Для создания нового сорбента исследователи соединили кофейные отходы с реагентом-активатором — гидроксидом калия, который нужен для ускорения разложения сырья и улучшения качества продукта. После смесь подвергали пиролизу при температуре 800 градусов Цельсия и определили, какое количество реагента наилучшим образом влияет на формирование пористой структуры и адсорбционные свойства гущи. «Выявлено, что при массовом отношении отход: активатор = 10:1 получается углеродный сорбент, близкий по свойствам к известным маркам сорбентов, часто применяемых для очистки окружающей среды. Это говорит о том, что он соответствует общим стандартам и есть высокий потенциал использования кофейных отходов в качестве сорбента в промышленности», — добавила профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Ирина Глушанкова.