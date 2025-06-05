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На Дону глава семьи выдал себя за малоимущего для субсидии на бизнес

350 тысяч за обман: в Волгодонске возбудили дело о мошенничестве с соцвыплатами.

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Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с социальными выплатами. Прокуратура района выявила факт предоставления поддельных документов о доходах для получения статуса малоимущей семьи. Об этом сообщили в региональном ведомстве 5 июня.

Известно, что в 2023 году мужчина подал недостоверные данные о доходах. На этом основании семья была признана малоимущей. Благодаря этому статусу местный житель получил необоснованно 350 000 рублей. Средства предназначались для развития бизнеса.

Прокурорская проверка установила факт мошеннических действий. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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