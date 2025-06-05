Киселев вручил премию ИРИ в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в ходе церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ вручил награду в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» мультимедийному проекту «Линия надрыва», созданному медиагруппой «Комсомольская правда».
Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента — главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), — походит в четверг в Москве.
«Спасибо ИРИ за то, что он дает такой диапазон в выборе тем. Но есть одна тема для всех для нас, которая является основной. И это, конечно, война, которую вынужденно сейчас ведет Россия. И номинант фильма, автор фильма, название которого я сейчас держу в руках, — им удалось проанализировать технологию превращения цветущей страны в ад. Люди, которые под лозунгом “Слава нации” эту нацию уничтожили и лишили ее обещанного будущего. Для всех для нас, конечно, это надрыв, в условиях которого мы и живем. Поэтому “Линия надрыва” — “Комсомольская правда”, — сказал Киселев, объявляя победителя в номинации.
Как указано на сайте мультимедийного проекта «Линия надрыва», созданного медиагруппой «Комсомольская правда», проект рассказывает об истории зарождения и развития украинского национализма, «в котором демонстрируется процесс заражения украинских земель бандеровской идеологией, начавшийся еще в первой половине прошлого столетия».
Награду получали креативный продюсер проекта Максим Бобров, директор по медиапродвижению, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Кирьян, руководитель проекта Елена Куликова.
Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.