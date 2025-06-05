Киселев вручил премию ИРИ в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ»

«Спасибо ИРИ за то, что он дает такой диапазон в выборе тем. Но есть одна тема для всех для нас, которая является основной. И это, конечно, война, которую вынужденно сейчас ведет Россия. И номинант фильма, автор фильма, название которого я сейчас держу в руках, — им удалось проанализировать технологию превращения цветущей страны в ад. Люди, которые под лозунгом “Слава нации” эту нацию уничтожили и лишили ее обещанного будущего. Для всех для нас, конечно, это надрыв, в условиях которого мы и живем. Поэтому “Линия надрыва” — “Комсомольская правда”, — сказал Киселев, объявляя победителя в номинации.