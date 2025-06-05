Трамп предложил обрубить Маску финансирование после ссоры

Президент Соединенных Штатов Америки на фоне конфликта с миллиардером Илоном Маском ответил на его слова о сокращении расходов бюджета. В социальной сети Truth Social он предложил прекратить предоставлять его компаниям госсубсидии и контракты.
— Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему (экс-президент США — прим. «ВМ») Байден не сделал этого! — говорится в публикации.
3 июня Илон Маск раскритиковал законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов и пристыдил конгрессменов, которые поддержали документ. В частности, предприниматель заявил, что законопроект приведет к увеличению бюджетного дефицита США до 2,5 триллиона долларов, создавая для американцев «непосильный долг».
5 июня СМИ сообщили, что после критики законопроекта Маском Дональд Трамп и его старшие советники оказались в замешательстве. По данным журналистов, из-за этого «отношения между двумя самыми могущественными людьми в мире становятся все более натянутыми».
При этом Маск также заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы одержать победу на президентских выборах. Об этом он заявил после слов Трампа о том, что он «разочарован Илоном».