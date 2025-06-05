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Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ слышали выстрелы

Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы МАГАТЭ зафиксировали как минимум пять взрывов на ЗАЭС за 5 июня.

Источник: Аргументы и факты

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки выстрелов, которые, «по-видимому, были сделаны» по атаковавшим учебный центр Запорожской АЭС беспилотникам, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Группа МАГАТЭ, базирующихся на Запорожской атомной электростанции, сегодня неоднократно слышала звуки выстрелов, которые, по-видимому, были сделаны по беспилотникам, предположительно, атаковавшим учебный центр объекта, затем последовали звуки многочисленных взрывов», — приводит ТАСС слова Рафаэля Гросси.

Он добавил, что инцидент стал четвертым за 2025 год, когда МАГАТЭ информировали об атаке беспилотников на учебный центр ЗАЭС. При этом Рафаэль Гросси отметил, что инспекторы зафиксировали как минимум пять взрывов на станции за 5 июня.

Ранее ирланский журналист Чей Боуз заявил, что ВСУ неоднократно бомбили ЗАЭС.