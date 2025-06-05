Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ слышали выстрелы

Он добавил, что инцидент стал четвертым за 2025 год, когда МАГАТЭ информировали об атаке беспилотников на учебный центр ЗАЭС. При этом Рафаэль Гросси отметил, что инспекторы зафиксировали как минимум пять взрывов на станции за 5 июня.