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Умер тренер Калинин, воспитавший олимпийского чемпиона конькобежца Фокичева

Заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту скончался на 81-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту Александр Калинин скончался в возрасте 80 лет в Череповце, сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Ушел из жизни знаменитый советский и российский тренер Александр Александрович Калинин, воспитавший олимпийского чемпиона 1984 года Сергея Фокичева и ряд других конькобежцев, достойно представлявших нашу страну на международных», — приводит ТАСС его слова.

Гуляев назвал смерть Калинина большой потерей для всего отечественного конькобежного спорта и выразил соболезнования его родным и близким.

Глава Союза конькобежцев РФ сообщил, что тренера похоронят в Череповце. Причину смерти Гуляева он не назвал.

Ранее сообщалось, что на 62-м году жизни умер экс-тренер хоккейных клубов «Сибирь», «Автомобилист» и «Амур» Андрей Мартемьянов.