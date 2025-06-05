Умер тренер Калинин, воспитавший олимпийского чемпиона конькобежца Фокичева

Заслуженный тренер СССР по конькобежному спорту Александр Калинин скончался в возрасте 80 лет в Череповце, сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
«Ушел из жизни знаменитый советский и российский тренер Александр Александрович Калинин, воспитавший олимпийского чемпиона 1984 года Сергея Фокичева и ряд других конькобежцев, достойно представлявших нашу страну на международных», — приводит ТАСС его слова.
Гуляев назвал смерть Калинина большой потерей для всего отечественного конькобежного спорта и выразил соболезнования его родным и близким.
Глава Союза конькобежцев РФ сообщил, что тренера похоронят в Череповце. Причину смерти Гуляева он не назвал.
Ранее сообщалось, что на 62-м году жизни умер экс-тренер хоккейных клубов «Сибирь», «Автомобилист» и «Амур» Андрей Мартемьянов.