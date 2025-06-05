Умер тренер Калинин, воспитавший олимпийского чемпиона конькобежца Фокичева

«Ушел из жизни знаменитый советский и российский тренер Александр Александрович Калинин, воспитавший олимпийского чемпиона 1984 года Сергея Фокичева и ряд других конькобежцев, достойно представлявших нашу страну на международных», — приводит ТАСС его слова.