Актер Том Фелтон снова сыграет Драко Малфоя

Британский актер Том Фелтон снова сыграет роль Драко Малфоя из серии книг писательницы Джоан Роулинг и одноименной серии фильмов о Гарри Поттере, сообщает Variety.
Отмечается, что Фелтон сыграет Малфоя в бродвейском спектакле «Гарри Поттер и Проклятое дитя», премьера которого назначена на 11 ноября 2025 года.
«Участие в этом спектакле для меня — как замыкание круга. Когда я начну играть в “Проклятом дитя” этой осенью, мне будет столько же лет, сколько самому Драко в пьесе», — отметил актер.
К моменту выхода спектакля Фелтону исполнится 38 лет.
Напомним, пьеса, о которой идет речь, состоит из двух частей. Действие в ней происходит спустя 19 лет после событий седьмой книги серии «Гарри Поттер и Дары Смерти».
Ранее были объявлены актёры, которые сыграют главные роли в сериале о Гарри Поттере.
Компания HBO отметила, что сериал будет точной адаптацией книг, а каждый сезон будет знакомить с историей персонажей как новых, так и уже преданных фанатов.