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Названа причина смерти актера из «Убойной силы» Шелестуна

Причиной смерти актера театра и кино Константина Шелестуна стал сердечный приступ. Об этом в четверг, 5 июня, сообщила руководитель Небольшого драматического театра в Санкт-Петербурге Мария Долматова.

Причиной смерти актера театра и кино Константина Шелестуна стал сердечный приступ. Об этом в четверг, 5 июня, сообщила руководитель Небольшого драматического театра в Санкт-Петербурге Мария Долматова.

По словам главы культурного учреждения, в последнее время состояние здоровья артиста заметно ухудшилось. Она уточнила, что Шелестун до этого перенес уже два сердечных приступа.

— Это, видимо, был рецидив, — передает слова Долматовой Aif.ru.

Шелестун скончался 4 июня в возрасте 50 лет. Артист преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств. За свою карьеру актер успел принять участие в таких картинах, как «Бандитский Петербург — 4», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других.