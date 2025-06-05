Названа причина смерти актера из «Убойной силы» Шелестуна

Шелестун скончался 4 июня в возрасте 50 лет. Артист преподавал в мастерской Эренбурга в Российском институте сценических искусств. За свою карьеру актер успел принять участие в таких картинах, как «Бандитский Петербург — 4», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других.