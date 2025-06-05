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В небе над Казахстаном заметили светящиеся объекты: в Минобороны объяснили странное явление

В МО Казахстана объяснили неизвестные объекты в небе над страной метеоритами.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 5 июня, жители Астаны в небе заметили пролетающие светящиеся объекты. Минобороны страны сразу выпустило сообщение и пояснило для своих граждан, что это, вероятно, метеориты.

«Фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано… Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток», — говорится в заявлении оборонного ведомства Казахстана.

Скриншоты из видео очевидцев происшествия.

Оборонное ведомство призвало казахских граждан сохранять спокойствие и воздержаться от распространения недостоверных сведений. Также в министерстве отметили, что соответствующие службы уже занимаются изучением ситуации и вскоре предоставят официальные разъяснения.

Ранее стало известно, что над небом в Крыму был замечен пролетающий метеороид. Космическое тело заметили сотрудники Крымской астрофизической обсерватории.