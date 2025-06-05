В небе над Казахстаном заметили светящиеся объекты: в Минобороны объяснили странное явление

Сегодня ночью, 5 июня, жители Астаны в небе заметили пролетающие светящиеся объекты. Минобороны страны сразу выпустило сообщение и пояснило для своих граждан, что это, вероятно, метеориты.
«Фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано… Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток», — говорится в заявлении оборонного ведомства Казахстана.
Скриншоты из видео очевидцев происшествия.
Оборонное ведомство призвало казахских граждан сохранять спокойствие и воздержаться от распространения недостоверных сведений. Также в министерстве отметили, что соответствующие службы уже занимаются изучением ситуации и вскоре предоставят официальные разъяснения.
Ранее стало известно, что над небом в Крыму был замечен пролетающий метеороид. Космическое тело заметили сотрудники Крымской астрофизической обсерватории.