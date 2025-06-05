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В Швеции родителей посадили в тюрьму за то, что их дети плохо чистили зубы

В Швеции семейную пару приговорили к восьми месяцам тюремного заключения за недостаточный уход за зубами своих детей — девочки и двух мальчиков дошкольного возраста, что привело к их потере. Об этом сообщили местные СМИ.

В Швеции семейную пару приговорили к восьми месяцам тюремного заключения за недостаточный уход за зубами своих детей — девочки и двух мальчиков дошкольного возраста, что привело к их потере. Об этом сообщили местные СМИ.

Расследование началось после визита детей в стоматологическую клинику в городе Буроса, где врач обнаружил у них крайне глубокий кариес. Состояние зубов было настолько критическим, что потребовалось удаление: девочке под наркозом удалили восемь зубов, а мальчикам — по четыре. У детей также были выявлены абсцессы, инфекции и воспаления из-за плохого ухода за полостью рта.

— Родители несут ответственность за заботу о своих детях, и я считаю, что тот тип пренебрежения, который мы здесь видим, является преступным, — заявила прокурор София Брюнгельссон.

Она выступила за наказание родителей. Несмотря на то что супруги отрицали свою вину, суд признал их ответственными за ненадлежащий уход за зубами детей и назначил каждому из них наказание в виде восьми месяцев лишения свободы, говорится в материале издания Aftonbladet.

Порой безответственность со стороны родителей приводит и к летальному исходу. Так, в Соединенных Штатах родители наказали восьмилетнюю приемную дочь, заставив ее прыгать в жару на батуте и не давая ей пить. Девочка прыгала несколько часов, пока не скончалась. Позже было установлено, что она умерла от обезвоживания. Произошедшее признали убийством.