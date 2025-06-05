В Швеции родителей посадили в тюрьму за то, что их дети плохо чистили зубы

Порой безответственность со стороны родителей приводит и к летальному исходу. Так, в Соединенных Штатах родители наказали восьмилетнюю приемную дочь, заставив ее прыгать в жару на батуте и не давая ей пить. Девочка прыгала несколько часов, пока не скончалась. Позже было установлено, что она умерла от обезвоживания. Произошедшее признали убийством.