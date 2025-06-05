Обвинил в педофилии: Маск заявил, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна

Писатель и автор книг о политике Майкл Вольф рассказал, что Трамп и Эпштейн спорили, кто первый сможет соблазнить принцессу Диану. По его словам, эти события произошли в период, когда политик и миллиардер проводили много времени примерно в одних и тех же кругах, поэтому довольно часто пересекались.