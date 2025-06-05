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Обвинил в педофилии: Маск заявил, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна

Президент США Дональд Трамп упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении в проституции и торговле людьми. Об этом в четверг, 5 июня, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Президент США Дональд Трамп упомянут в файлах скандально известного миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии, склонении в проституции и торговле людьми. Об этом в четверг, 5 июня, заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

По словам бизнесмена, истинная причина, почему список клиентов Эпштейна так и не опубликовали при Трампе, заключается в том, что имя политика в них фигурирует.

— Пришло время сбросить большую бомбу! — написал Маск.

Писатель и автор книг о политике Майкл Вольф рассказал, что Трамп и Эпштейн спорили, кто первый сможет соблазнить принцессу Диану. По его словам, эти события произошли в период, когда политик и миллиардер проводили много времени примерно в одних и тех же кругах, поэтому довольно часто пересекались.

Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала рассекреченные файлы дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.