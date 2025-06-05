Трамп заявил, что Маск сошел с ума

Президент США Дональд Трамп в четверг, 5 июня, заявил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сошел с ума, и изъял его мандат на электромобили.
По словам американского лидера, Маск «изнашивался», и глава Белого дома попросил его покинуть должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).
— Я отобрал его мандат на электромобили, который заставлял всех покупать электрические машины, которые никто больше не хотел (он знал об этом месяцами, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума! — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
3 июня Илон Маск раскритиковал законопроект американского президента о сокращении федеральных расходов и конгрессменов, которые поддержали документ. В частности, предприниматель заявил, что законопроект приведет к увеличению бюджетного дефицита Соединенных Штатов до 2,5 триллиона долларов и создаст «непосильный долг» для американцев.
5 июня Илон Маск заявил, что без его поддержки Дональду Трампу не удалось бы выиграть президентские выборы. В тот же день глава Белого дома в ответ на слова Маска о сокращении расходов бюджета США предложил прекратить предоставлять компаниям миллиардера госсубсидии и контракты.