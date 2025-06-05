Опубликованы архивные кадры выступлений умершего сооснователя «Аквариума» Гуницкого

«Да, некоторые проблемы со здоровьем у меня есть. Я уже не мальчик, мне 66 лет. У всех есть проблемы со здоровьем, они накапливаются за жизнь, есть и хронические заболевания. Сегодня чувствую себя неважно, бывало получше самочувствие. Почти 20 лет назад у нас была подобная история, тогда мы собирали деньги на мое лечение, но сейчас я этого не хочу. Не хочу выступать в роли постоянной жертвы, которая просит деньги. Это какая-то спекуляция на имени группы “Аквариум” и моем. Я этого не хочу», — говорил Гуницкий.