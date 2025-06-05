Теннисистка Швентек обвинила судью в предвзятости на Roland Garros

Польская теннисистка Ига Швентек обвинила судью в предвзятом отношении после поражения в игре с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в полуфинальном матче чемпионата Roland Garros.
По словам Иги Швентек, судья спускался с вышки для проверки следов от мяча, когда об этом просила Арина Соболенко. В то же время он игнорировал аналогичные просьбы с ее стороны.
«Это казалось мне несправедливым, если учесть, что он спускался каждый раз, когда Арина просила его об этом», — приводит портал «Чемпионат» слова Иги Швентек в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros.