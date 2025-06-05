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Теннисистка Швентек обвинила судью в предвзятости на Roland Garros

Ига Швентек заявила, что судья игнорировал ее просьбы проверить следы от мяча.

Источник: Аргументы и факты

Польская теннисистка Ига Швентек обвинила судью в предвзятом отношении после поражения в игре с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в полуфинальном матче чемпионата Roland Garros.

По словам Иги Швентек, судья спускался с вышки для проверки следов от мяча, когда об этом просила Арина Соболенко. В то же время он игнорировал аналогичные просьбы с ее стороны.

«Это казалось мне несправедливым, если учесть, что он спускался каждый раз, когда Арина просила его об этом», — приводит портал «Чемпионат» слова Иги Швентек в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros.