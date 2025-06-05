Врач перечислил первые признаки рака простаты

Рак простаты — коварная болезнь, которая может маскироваться годами, как заподозрить ее на ранней стадии, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» онкоуролог Антон Одегнал.
— О раке могут говорить появление крови в моче и боли при мочеиспускании. Этот признак может возникнуть как на ранних этапах заболевания. Еще один подозрительный симптом — непроизвольное мочеотделение, учащение позывов к мочеиспусканию, отек половых органов, сексуальные расстройства и эректильная дисфункция, — предупредил доктор.
Он уточнил, что наибольшее количество случаев развития злокачественной опухоли простаты наблюдается у мужчин старше 60 лет, однако, все чаще заболевание выявляют и у молодых людей.
Ранее RT сообщил, что если рак выявили на ранней стадии и сразу начали лечение, прогнозы, как правило, хорошие: 90—95% пациентов показывают положительные результаты.
Раком простаты ежегодно заболевают более полутора миллиона мужчин. Всем мужчинам старше 45 лет важно проходить проверку на рак простаты, чтобы избежать затяжного лечения и возможных осложнений, передает телеканал «Царьград».