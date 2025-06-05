Врач перечислил первые признаки рака простаты

— О раке могут говорить появление крови в моче и боли при мочеиспускании. Этот признак может возникнуть как на ранних этапах заболевания. Еще один подозрительный симптом — непроизвольное мочеотделение, учащение позывов к мочеиспусканию, отек половых органов, сексуальные расстройства и эректильная дисфункция, — предупредил доктор.